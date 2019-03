Elecciones en Mendoza 2019: estalló el conflicto entre Cornejo y los intendentes del PJ por la reelección

Mendoza está en Vendimia y en una enorme confusión política y jurídica. Cuatro jefes comunales peronistas quieren renovar su gestión. Cornejo les bajó el pulgar mediante un decreto, pero una cautelar cambió el panorama y resta que la Justicia resuelva si hay o no inconstitucionalidad. Estos intendentes adelantaron los comicios municipales y el tiempo apremia. Ayer el Gobierno les pidió desistir, pero siguen en carrera hasta que la “cuestión” se resuelva de fondo.

La historia tiene protagonistas, nudo y falta de desenlace. Roberto Righi (Lavalle), Jorge Giménez (San Martín), Martín Aveiro (Tunuyán) y Emir Félix (San Rafael) decidieron candidatearse nuevamente y desdoblar sus elecciones para diferenciarse de la provincia.

Hasta noviembre de 2018 las reelecciones indefinidas de intendentes no "corrían peligro". Ese mes, el Gobernador Alfedo Cornejo reflotó una "ley" del 2009 e hizo lo que dos gobernadores anteriores evitaron: promulgar -mediante un Decreto (2010/18) - la norma que limita a una sola las reelecciones de los jefes comunales. Se trata de una enmienda al artículo 198 de la Constitución Provincial (una disposición agregada al texto vigente para modificar el poder ilimitado de los caciques).

Aquella enmienda fue respaldada en 2009 por el "Sí" del 83% de los mendocinos en una consulta popular contra el "No" del 17%. Sin embargo, el Ejecutivo de ese entonces, al mando de Celso Jaque, consideró que la ley no tenía validez ¿Por qué ? El apoyo no fue suficiente para modificar el asunto en la Carta Magna; necesitaba la mitad más 1 del total del padrón electoral, no de los votos emitidos para convertirse en ley. Este requisito quedó establecido a fines de los 80 por la interpretación de Aída Kemelmajer de Carlucci, ex jueza de la Corte.

El definitiva, este impedimento provocó escándalo político . "Vulnera la Constitución. Es una maniobra electoralista", dijeron inmediatamente desde el Consejo Provincial del Partido Justicialista. Recordaron así que las reformas constitucionales se hacen con el cálculo de mayorías determinado en el artículo 221; y al mismo tiempo trajeron a memoria la oportunidad en que los mendocinos respaldaron esta posición votando por el "No" (al cambio) en el referéndum popular del 2001.

cuatro intendentes del pj que buscan la reeleccion en mendoza

El calendario y los "peros"

Las cuatro PASO municipales se realizarán el 28 de abril y este sábado es la fecha límite para la inscripción de postulantes ante la junta electoral partidaria. "Los intendentes van a presentar sus candidaturas", dijo categórico a El Destape José Luis Correa, abogado de los cuatro jefes comunales, antes del cierre.

Esto se dará gracias a dos estrategias que presentaron ante la Suprema Corte de Mendoza; el pedido de pronunciamiento sobre la medida "ilegal" de Cornejo y un recurso de amparo. Luego de tres meses del decreto, la Sala II hizo lugar al planteo de los intendentes del Partido Justicialista y, de esa manera, suspendió el límite a la re-elección. Pero, aún falta resolver la "madre de todos los conflictos": si es o no constitucional lo que será analizado por el pleno del máximo tribunal, es decir por todos sus integrantes. El apuro es la proximidad de los comicios de abril.

¿Qué pasará luego?

Después de la declaración de ilegalidad o no, las instancias pueden llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de La Nación. La Justicia provincial deberá determinar si le da lugar al recurso extraordinario de inconstitucionalidad federal. Si lo declara improcedente la puerta estará abierta para el recurso directo o de queja que también es ante la Corte Nacional y allí los tiempos serán relativos.

La fecha límite es el 19 de julio, cuando venza el plazo para presentar ante la Junta Provincial Electoral las listas de candidatos para las generales. El organismo definirá si los postulantes están en condiciones o no, según la resolución del máximo tribunal.

Las cartas del Ejecutivo

El Gobierno pidió a los cuatro jefes comunales del PJ posponer las elecciones primarias desdobladas del 28 de abril y aliarse a los comicios provinciales del 9 de junio. Adujo más tiempo a la Suprema Corte para su decisión final. La respuesta fue negativa y todo sigue en curso. Jorge Giménez a cargo del departamento de San Martín, se animó a enfrentar la propuesta y le ofreció al Gobernador unificar las elecciones provinciales con las nacionales.

En Mendoza cuatro jefes comunales y un enredo judicial prometen acción en el inicio de un cronograma electoral del que solo se conocen conflictos.