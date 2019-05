Elecciones 2019: para disimular la derrota, Patricia Bullrich dijo que "Cambiemos no tenía un candidato en Córdoba"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desligó a Cambiemos del contundente fracaso en Córdoba y aseguró que el Gobierno no tenía candidatos en Córdoba.

Durante una conferencia de prensa, la funcionaria intento desvincular la gigantesca derrota oficialista en la pronvicia de Juan Schiaretti aunque remarcó que si Cambiemos se divide, van a perder.

"En relación a Córdoba, el Gobierno no tenía un candidato. Ninguno fue como Cambiemos. Lamentablemente no se pudieron poner de acuerdo, se fue divididos y no hubo capacidad de gestar una sola fórmula", aseguró.

En los días previos a la elección, Negri recibió la visita y el respaldo oficial de la diputada Elisa Carrió, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal.

"Esto tiene que ser un aprendizaje para Córdoba como para el país. Divididos no sumamos y no le hace bien al proyecto de Cambiemos", sintetizó.