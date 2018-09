El candidato del PT dijo que no firmará un perdón al ex mandatario si gana el próximo 7 de octubre y dio los motivos.

El candidato presidencial del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, Fernando Haddad, afirmó que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silvarechazó la idea de ser indultado en caso de que él resulte vencedor en las elecciones de octubre próximo, porque quiere "ser absuelto por la justicia".

En una entrevista pública en línea transmitida por el portal UOL, Haddad explicó que la hipótesis de indulto a Lula manejada por la prensa en la campaña llegó al conocimiento del ex presidente, quien escribió una carta sobre el tema.

Lula está preso desde abril pasado en Curitiba, donde cumple una condena de 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero. Según Haddad, el ex mandatario dice que no cambia su "dignidad por la libertad" y que quiere que los tribunales superiores lo absuelvan.

"Creo que va a haber justicia, que va a ser absuelto, incluso porque eso no está solo en el ámbito nacional, sino internacional", afirmó Haddad, en referencia a la solicitud presentada a Naciones Unidas (ONU) sobre el caso por el Partido de los Trabajadores (PT).

Para el PT, el ex presidente brasileño es víctima de una persecución del poder judicial con el fin de excluirlo del proceso electoral. En cuanto a la posibilidad de que Lula no sea absuelto por tribunales superiores tras la elección, Haddad dijo que no le gusta "trabajar con hipótesis en las que no creo".

"He leído el proceso, la acusación, la sentencia (...) y quiero decir que ese proceso (contra Lula) no tiene sustentación. No es Haddad diciendo, sino cientos de juristas que se pronunciaron sobre el proceso", declaró.