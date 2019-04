Wiñazki habló de Cristina Kirchner con Dady Brieva: "Mirá si yo también me enamoro de ella"

En la presentación de la película "4x4", el actor y humorista Dady Brieva fue entrevistado por Nicolás Wiñazki en el canal de noticias TN y el periodista opositor lo sorprendió con una inesperada frase: planteó la posibilidad de enamorarse de Cristina Kirchner.

El periodista consultó al actor sobre si la ex presidenta será candidata en estas elecciones y él le respondió, convencido que sí. Allí se armó un intercambio basado en el amor y en las expectativas que se depositan en una figura política y llegó la confesión de Wiñazki.

Embed

Dady: Si ella no llegara a cubrir las expectativas que tengo, es como cuando te enamorás

Wiñazki: Mirá si yo también me enamoro de ella. Ahí nos pelearíamos porque nos gusta la misma mina

Dady: No, no, ahí serías compañero y ahí te perdono todo. Te perdono que no te subas la corbata hasta arriba, mirá lo que te digo.

