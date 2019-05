La convencional de la UCR, Lucía Alberti, subió al escenario de Parque Norte y abrió un paraguas para cuidarse de la lluvia de inversiones que prometió Mauricio Macri en campaña y nunca llegó. En un duro discurso, la dirigente pidió abandonar Cambiemos y "levantar" al partido centenario que se convirtió "en la Cenicienta" de la coalición gobernante.

En su discurso, Alberti pidió permiso, abrió un paraguas y justificó: "Es para cubrirme de la lluvia de inversiones que traía el macrismo" y no se consiguió. "No aprobamos esta alianza en Gualeguaychu porque nos llevaba a un punto sin retorno", dijo en relación al inicio de la alianza gobernante. "Hoy seguimos en lo mismo. Yo no tengo el síndrome de Estocolmo, no quiero ir con mi verdugo ni me amigo con mi verdugo", manifestó.

La dirigente remarcó que el radicalismo se convirtió en "la Cenicienta del PRO desde 2015 hasta la fecha" y remarcó que el PRO los "ha llevado de la mano, la nariz" y los "ha pateado". Por eso cuestionó: "¿Qué es lo que tenemos que seguir haciendo en Cambiemos? Seguir sufriendo. ¿Que nos sigan manejando? ¿Ser furgón de cola?".

Alberti fue tajante en su discurso: "No quiero más Macri, no quiero más Cambiemos, quiero a la UCR, esa que está esperando la militancia". Por eso, pidió levantar las "banderas" del partido centenario y la adultez para recrear la insignia "porque es el único garante de la república democrática que hablaba Alfonsín".

Desde el escenario advirtió: "No hemos avanzado en nada, no mejoramos, no tenemos mejor economía, no tenemos menos niños en la calle, todo lo contrario". De seguir en este camino, vaticinó la pérdida de la UCR por el hartazgo de ir siempre detrás del PRO.

Por eso, concluyó: "Ratificar Cambiemos me daría vergüenza como radical y me tendría que ir a mi casa. Esta es una oportunidad única para ponernos de pie y levantar a la UCR, por nosotros y por nuestro futuro".

