Un ex miembro de la Mesa de Enlace le advirtió a Macri que puede perder el apoyo del campo

El expresidente de la Sociedad Rural Argentina(SRA) Hugo Luis Biolcati, publicó una carta al presidente Mauricio Macri donde le asegura que Cambiemos no tiene los votos del campo asegurado y cuestiona la decisión de mantener impuestos al agro.

"Si bien es cierto que al productor en líneas generales el kirchnerismo le genera rechazo por todo lo vivido en la "década ganada", lo cierto es que hoy se siente decepcionado. Y a pesar de la buena cosecha que se vislumbra, sus efectos económicos no se van a traducir necesariamente en votos. Por lo menos no a ciegas", afirma Biolcati, que fue presidente de la Sociedad Rural Argentina entre 2008 y 2012, en pleno conflicto del agro con el gobierno kirchnerista.

La carta completa publicada en La Nación:

Señor Presidente: le escribe con respeto un productor agropecuario que conoce bien el sector. En el campo circula la idea de que el Gobierno cree que tiene el apoyo político del sector, que el productor lo va a votar de cualquier manera.

Permítame que le diga que esto no es del todo así. Y déjeme explicarle por qué. Si bien es cierto que al productor en líneas generales el kirchnerismo le genera rechazo por todo lo vivido en la "década ganada", lo cierto es que hoy se siente decepcionado. Y a pesar de la buena cosecha que se vislumbra, sus efectos económicos no se van a traducir necesariamente en votos. Por lo menos no a ciegas.

La creciente carga impositiva y el regreso de las retenciones, en especial para las siempre castigadas economías regionales, como la fruticultura, la vinicultura o la yerba mate -por nombrar solo algunas- son estigmas difíciles de superar para productores que confiaron en el relato productivista de Cambiemos. La lechería, cuya única salida según el Gobierno es la exportación, agoniza con el cierre de tambos todos los días mientras se le imponen nuevos gravámenes y se le quitan reintegros. Algo parecido sucede con la ganadería.

Por un lado, proliferan los anuncios de apertura de mercados para la carne, pero al mismo tiempo se persiste en la negativa a generar incentivos sin costo fiscal para estimular el novillo de exportación. Ni hablar de la falta de infraestructura en todos los niveles o la inexplicable frase "hay que acostumbrarse a convivir con el cambio climático", inoportunamente pronunciada cuando los productores del norte aún luchaban por salvar su hacienda y sus pertenencias de las inundaciones provocadas, entre otras cosas, por la ausencia de obras.

En el plano político, la degradación del Ministerio de Agroindustria a secretaría y su entrega al representante de una industria que busca mantener sus privilegios históricos son piedras difíciles de digerir. Y si a esto se suma el proyecto de aprobar una semilla transgénica que pone en riesgo los principales mercados trigueros de nuestro país, el cóctel es realmente explosivo. Es cierto: es difícil pensar que el campo pueda volver a votar a la señora de Kirchner, pero, señor Presidente, señores dirigentes provinciales, en especial de la provincia de Buenos Aires: no crean que tienen la vaca atada. No es tan así. La vaca podría escaparse si surgiera una alternativa lógica hacia la que pudieran volcarse los votos motivados por la actual desilusión del productor, a quien -como habrán visto- no le faltan motivos para estar decepcionado.

Hugo Luis Biolcati

Productor agropecuario, expresidente de la SRA e integrante de la Comisión de Enlace de 2008. DNI 4.423.210