Roberto Navarro desmintió que Alberto Fernández se haya reunido con Magnetto

En una nueva edición de El Destape, el conductor Roberto Navarro advirtió sobre las operaciones periodísticas que el Grupo Clarín ya está llevando a cabo y desarticuló una sobre la supuesta reunión que tuvo el precandidato presidencial Alberto Fernández con Héctor Magnetto.

“Alberto me pidió que desmienta lo que salió publicado en Perfil sobre la reunión con Magentto. Me dijo: ‘No me reunió con Magnetto, no estoy haciendo cosas que no estén acordadas con Cristina’”, reveló el periodista.

Y arremetió: “Si Cristina fue acosada mediáticamente tantos años era lógico esperar que ahora fuera atacado Alberto Fernández. Ahora, Magnetto obligó a Lanata a empezar un programa para hacer algunas operaciones contra Alberto para ver hasta dónde puede condicionar su candidatura o buscar una ruptura entre él y Cristina”.

Embed

Además, Navarro detalló alguna de las medidas económicas a tomar por el precandidato presidencial en caso de llegar a ganar las elecciones como “la regulación de precios, el freno a los tarifazos, un acuerdo social para el salario, renegociar la deuda con privados y renegociar el plan con el FMI”.

También, entre las medidas acordadas por el binomio, se encuentra “la regulación de la compra de dólares sin cepo, incentivo a la exportación y retenciones”.

Por otra parte, el conductor destacó los “canales de diálogo” que Fernández mantiene con los sectores económicos y con gobernadores que ayuda a generar “poder” para llevar adelante medidas que reviertan la crítica situación económica del país, en caso de que asuma la presidencia.

Y advirtió que en estos momento “el problema va más allá de que si te peleas con Magnetto, con Arcor o Techint, sino que el problema es similar a los ’70 porque Estados Unidos está resguardando este territorio, ahora por temor a los chinos y vino a ocupar este territorio con Gobiernos títeres”.