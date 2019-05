Pese a las derrotas y la crisis en Cambiemos, Carrió aseguró que respalda a Macri

La interna en Cambiemos arde tras cada derrota electoral, pero la de Córdoba dejó heridas profundas. Ayer, Elisa Carrió difundió una serie de audios en los que acusó a sus compañeros de alianza de haber abandonado a Mario Negri, derrotado ampliamente el domingo. Ahora aseguró que la relación con Mauricio Macri continúa en buenos términos y que lo va a acompañar en este difícil momento para alejarse si remonta su imagen.

"Me comprometo en acompañar en todas las derrotas de Cambiemos y no ir a la victoria de Macri en octubre, que va a ser así, para demostrar con el ejemplo que la vida es otra cosa que borrarse y aparecer según la oportunidad", aseguró Carrió en TN sin bajarle el fuego al cruce que mantuvo ayer con Marcos Peña y Rogelio Frigerio por el abandono de Cambiemos a Negri tras la aplastante derrota en Córdoba.

La diputada oficialista argumentó que "a la gente de Cambiemos la abandonaron, no pueden reivindicar nada" porque no se comunicó que el dinero del Ministerio del Interior para las obras inauguradas provenía del Gobierno nacional. "Nadie dice que es dinero nacional. Estamos frente a una injusticia".

Pese a la difícil situación del oficialismo y las pujas internas, Carrió sentenció: "Voy a sostener a Macri ahora porque es difícil, cuando mejore no lo voy a acompañar porque no me gustan las victorias. En las victorias están todos".

Finalmente, argumentó que si pierde Cambiemos, "ésto va para la impunidad de todos y si ellos asumen el poder, somos Venezuela. Lo que vuelve es una dictadura, Chávez, Maduro".

