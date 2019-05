Martín Lousteau se distancia de Macri: "Yo ni siquiera estoy en Cambiemos"

Tras los rumores de que el legislador de Evolución, Martín Lousteau, podría ser el precandidato a vicepresidente de Mauricio Macri para así cerrar una alianza que su a ese sector, el diputado salió a desmentir cualquier tipo de arreglo.

En una entrevista con Animales Sueltos, Lousteau apostó a realizar “una gran coalición interpartidaria” entre diferentes espacios políticos como “parte del radicalismo, Stolbizer, Lavagna, parte del peronismo” y que "supere a Cambiemos".

Yo ni siquiera estoy en Cambiemos. Cuando hemos pedido primarias para mostrar matices, diferencias en diagnóstico sobre como encarar los problemas, no nos quisieron adentro", aclaró el diputado.

Lousteau profundizó luego su concepto acerca de la coalición que imagina: "Tenemos que tener coaliciones lo suficientemente grandes para abordar lo que hay que hacer. No basta una persona que tenga bien el diagnóstico. Yo no voy a estar en ningún lugar que no comparta que la coalición para gobernar argentina tiene que ser más grande".

Asimismo, fue consultado si se postularía como candidato a presidente o vicepresidente y replicó: “Si no hay una cosa más grande que justifique, si no tenemos la capacidad de llevarlo adelante, no".

Y finalizó con un análisis respecto del contexto económico que atraviesa el país y dijo que, en su opinión, Argentina no está dejando atrás la crisis: "Vamos a salir bien si somos conscientes de lo que es necesario para salir, que es una coalición más grande que vuelva a restaurar la confianza de los argentinos y del resto del mundo".