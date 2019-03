Macri: "Es un delito lo que hizo mi padre, era parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo"

El presidente Mauricio Macri acusó a su fallecido padre, Franco Macri, de formar parte de "un sistema extorsivo" durante el kirchnerismo. "Es un delito lo que hizo mi padre", lanzó entre distintas declaraciones brindadas al periodista amigo Luis Majul para su programa, La Cornisa.

Macri se desvinculó de su padre, lo trató de delincuente e intentó ligarlo al kirchnerismo. Franco Macri falleció hace dos semanas, a los 88 años. El día anterior, durante la apertura de sesiones ordinarias, el primer mandatario aseguró que todos debían rendir cuentas (por delitos), inclusive los de su familia.

"Es un delito lo que hizo mi padre, él era parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo en el que para trabajar había que pagar", es la frase que utilizó Macri para referirse a su recientemente fallecido padre e intentar despegarse de los escándalos de corrupción que lo involucran por su labor en el sector privado y en la obra pública.

"No cometí ningún delito, me hago cargo del agobiante clima social porque lo siento más que ninguno. Percibo el enojo de los argentinos", deslizó el jefe de Estado, quién además agregó: "No tengo miedo de ir preso".