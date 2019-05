Los papelones de Carrió en Entre Ríos: error geográfico y cambio de nombre a un candidato de Cambiemos

La diputada oficialista Elisa Carrió estuvo en Entre Ríos y dejó, como en cada lugar donde va, mucha tela para cortar. Fiel a su estilo, la diputada se mostró prácticamente incontrolable y se despachó con una serie de frases que dejaron, en varias ocasiones, mal parado a los propios candidatos de Cambiemos. En Concepción del Uruguay no sabía su nombre de hecho. “¿Cómo te llamas vos, querido?” le preguntó a Juan Ruiz Orrico, candidato a intendente de la localidad. Luego le dijo “Alberto” a Roberto Niez, el candidato en Concordia.

carrio entre rios.mp3

Fue justamente allí donde la referente del macrismo dejó sus frases más fuertes. “Cambiemos gana porque aunque el camino haya sido difícil y hayamos pasado el año el más difícil, ustedes dan cuenta de cómo las variables se van a estabilizar. Ya el hecho de que Cristina Kirchner no sea presidente nos da un horizonte estable, porque no tenemos problemas estructurales. Si a algún inversor le dicen que va a ganar Cristina, es como que le digan que va a ganar Maduro. Vende lo bonos y se va. Este era el problema mayor. Querían invertir, pero están esperando que ganemos nosotros”, aseguró Carrió en Concordia. Y ensayó una explicación: “Por eso yo me comprometí con Mauricio Macri a acompañar a todos los candidatos de las provincias que tengan elecciones antes de agosto. Porque les va a tocar las peores elecciones. Aunque el gobierno nacional va a ganar en octubre, porque justo toca el tránsito entre el final de la crisis y el comienzo de un bienestar mayor”.

Embed

“Quiero reconocer la dificultad en la que se encuentra Cambiemos, no por responsabilidad de Cambiemos Entre Ríos, sino que Cambiemos nacional en todo caso, y me incluyo. La segunda dificultad es que existe una gran confusión electoral, acerca de que Bordet también es candidato de Cambiemos. Yo vengo a decir que Bordet es Cristina Kirchner y acordó todo con Aníbal Fernández. El candidato de Cambiemos es Benedetti. Tienen que militar casa por casa y reaccionar, porque alguna responsabilidad hay en quien vota”, indicó la líder de la Coalicion Cívica, en referencia a Gustavo Bordet –actual gobernador peronista y amplio ganador por más de 20 puntos de las PASO- y Atilio Benedetti, su competidor por el macrismo entrerriano, quien estaba sentado a su lado.

carrio entre rios 2.mp3

No fue ese el primer intento de Carrió de culpar a la ciudadanía por los problemas de la ciudad. Antes de eso había resaltado: “Acá hay una enfermedad social, que es que ustedes votan a los que les roban. Los pobres también saben, porque el Ingreso Ciudadano a la Niñez y a la Vejez son proyectos míos, no del kirchnerismo. Pero era para que vayan a la escuela, para que se formen, para que eduquen. A mí me parece que acá hay algo perverso”, continuó la diputada, en un hilo desordenado de ideas.

La legisladora apuntó en otro apartado: “Hay que armar proyectos productivos. Ustedes están muy cerca de la zona de tránsito del Mercosur, no tiene explicación que no tenga otro nivel de producción”. Y consultó: “Entra por Paso de los Libres, ¿no? ¿Brasil por dónde entra? Acá podés hacer lo que quieras”.

Carrió se ocupó en varios tramos de su alocución de remarcar que no es más candidata a nada. “No hago más política partidaria”, “estoy en modo zen” o “yo ya me sometí a la voluntad popular” fueron algunas de las frases que se le escucharon.

carrio Atilio Benedetti.jpeg Elisa Carrió junto al candidato de Cambiemos en Entre Ríos, Atilio Benedetti.

Sin respuestas en la Justicia

A principios de julio de 2018, Elisa Carrió estuvo en Entre Ríos. En aquella ocasión, además de dejarle frases picantes a la UCR –“Yo manejo a los radicales desde afuera”- realizó públicamente una grave denuncia: “Ustedes son una provincia en el medio de los ríos del narcotráfico”.

La declaración, que en un principio pasó desapercibida, luego fue tomando forma. Y el diputado provincial de Concordia Alejandro Bahler decidió tomar cartas en el asunto. “Una declaración de este calibre exige una explicación de carácter urgente, por ello, a fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos denunciados por la doctora Carrió, resulta imprescindible que la misma se presente a revalidar sus dichos y presentar toda la prueba que tenga a su alcance ante la Justicia Federal”, expresó el legislador.

“Solicito se inicie una formal investigación penal, en razón de las declaraciones de la señora diputada nacional, interesando puntualmente que se cite a la doctora Elisa Carrió a que ratifique en sede judicial lo que expresare en los medios de comunicación local”, señaló el expediente que ingresó el abogado Pedro Fontanetto.

En contacto con El Destape, el letrado confirmó que la diputada aún no se ha expresado al respecto, ni presencialmente ni por escrito –posibilidad derivada de su investidura-, con lo cual se aguarda que eventualmente conteste el exhorto judicial. “De no hacerlo es pasible de una denuncia por falsa denuncia cuando termine su mandato” alertó el abogado.