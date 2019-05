Lavagna, sobre su vínculo con Alternativa Federal: "No me meto más en la interna, que hagan lo que gusten"

Roberto Lavagna volvió a hablar de su vínculo con Alternativa Federal e insistió en que está afuera de ese armado y que su precandidatura es por Consenso 19. “No me meto más en la interna de Alternativa Federal, que hagan lo que gusten”, avisó Lavagna.

Afirmó el precandidato de Consenso 19 que no quiere participar “de una estructura ligada sólo al justicialismo”. Así, volvió a sembrar dudas sobre un posible acuerdo electoral con Alternativa Federal y confirmó este viernes que se postulará por su cuenta. De todos modos, desde su entorno, aseguran que el diálogo continúa con el espacio que conforman Massa, Urtubey, Pichetto Y Schiaretti.

Justificó que "Consenso 19 plantea un gobierno de unión nacional con parte del justicialismo, el radicalismo, el socialismo, el GEN y mucha gente de la sociedad civil", señaló Lavagna en radio Continental.

"Se trata de dos procedimientos distintos. Lo de Alternativa Federal es una interna de una parte de un partido", explicó y agregó: "Hoy por hoy me presento igual sin Alternativa Federal. Todavía quedan veinte días donde se puede avanzar por otro camino y evitar una frustración que se pierda la potencia electoral”.

"No sé si Alternativa Federal se puede sumar más adelante a Consenso 19. Todavía quedan 20 días. Pero tampoco es cuestión de hacer un rejunte. A veces no queda más remedio que aceptar las realidades. El amontonamiento no va a resolver los problemas del país", manifestó.

Respecto a la posibilidad de sumar a Martín Lousteau como su candidato a jefe de Gobierno y a otros radicales desencantados con Mauricio Macri a su espacio, el exfuncionario dijo que "eso depende del resultado de la Convención Radical". "Con Lousteau hemos conversado más de una vez. Aspiramos a ampliar este espacio si su propia interna resuelve girar a esta idea de no estar ni de un lado de la grieta ni del otro".