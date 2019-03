El humorista Raúl Biaggioni, más conocido como Larry de Clay, aseguró que "Marcelo Tinelli es peronista" y que "se anima a todo", incluso a una posible candidatura a la gobernación bonaerense en la lista de Roberto Lavagna.

"Evidentemente, en algún momento, va a jugar. Ya está jugando, vos podés jugar en política sin ser candidato", dijo en diálogo con El Destape Radio.

En declaraciones al programa Navarro 2019, De Clay aseguró que "Tinelli es peronista" y no descartó que pueda candidatearse como gobernador bonaerense en una lista con Lavagna: "El flaco se anima a todo y a todo lo que se le anima le va bien, pero gobernador en la provincia de Buenos Aires no es un club. Lo que no quiere decir que no pueda hacer política".

De ocurrir eso, alertó que "hay que ir a lo concreto, a lo que uno puede hacer" y se puso a disposición: "Si labura para la gente, yo estoy".