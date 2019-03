Kovadloff comparó al kirchnerismo con Hitler y criticó a los que pasan hambre

El intelectual Santiago Kovadloff derrapó al hacer un análisis de la actualidad económica y sus consecuencias electorales, al comparar al kirchnerismo con el nazismo.

Al referirse a la crisis económica y su implicancia a la hora de considerar el voto de la gente, el escritor catalogó como "desaparecido espiritual" al que privilegia "la urgencia de comer" por sobre la "dignidad personal".

En diálogo con La Nación +, Kovandloff opinó: "No se puede cambiar supervivencia por dignidad personal. Yo no quiero gente que dure, que dure porque se le da para durar. No estoy por el hambre de nadie pero estoy por el sentido de la vida, la posibilidad de desplegar un proyecto personal y no la mera posibilidad de durar en el tiempo".

"Creo que la pobreza es humillante, no solo porque priva de recursos de vida material, sino porque aniquila la idea de porvenir de la personas. Está sumido en la bestialidad de un día que lo agota espiritualmente, lo hace un desaparecido espiritual", agregó.

"Todos tenemos derecho a asegurar nuestra vida material en las mejores condiciones que se puedan. El tema es advertir a cambio de qué. ¿Vamos a volver a lo que teníamos para asegurar nuestra subsistencia? Adolf Hitler le dio a Alemania entre el año 33' y el año 37' un espléndido desarrollo. No había alemán que estuviera mal. La moneda era fortísima", finalizó.