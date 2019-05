El Gobierno nacional afina el lapiz en busca de la mejor estrategia de cara a las elecciones de octubre, en medio de la crisis económica y la caída de Mauricio Macri en las encuestas que lo ubican hoy por hoy por debajo de la ex presidenta Cristina Kirchner.

Fuentes del Gobierno revelaron a El Destape que se analiza, entre otros escenarios, realizar una PASO entre el actual mandatario, el economista Martín Lousteau por el radicalismo y hasta el actual gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, uno de los referentes de Alternativa Federal.

Urtubey fue consultado por El Destape y aseguró que "es precandidato a Presidente por Alternativa Federal" y que "no tiene nada que ver con Macri".

El objetivo: darle argumentos a los radicales cambiemitas de cara a la esperada convención nacional de la UCR, que se realizará el próximo 27 de mayo en Parque Norte.

"No hay que descartar ninguna alternativa electoral que potencia y fortalezca y Cambiemos: si es una PASO se analizará, si es una fórmula compartida se analizará", deslizaron fuentes oficiales a El Destape.

Las alquimias electorales tienen en la mira la próxima convención radical, en la cual el centenario partido decidirá si ratifica su pertenencia a Cambiemos tal como está conformado, propone ampliar el espacio a otros partidos, como el peronismo anti-kirchnerista, o se abre del oficialismo para buscar nuevas alianzas.

Recientemente, quien volvió a plantear un escenario distinto a la candidatura de Macri es el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien deslizó en una conferencia que "no hay que descartar" que el actual jefe de Estado "no sea candidato", un reconocimiento de las debilidades que hoy presenta su postulación, luego de ocho derrotas consecutivas del oficialismo en distintas elecciones provinciales. Horas después, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo en una entrevista con Viviana Canosa que "no es usual que el Presidente vaya a una PASO".

Del lado del peronismo alternativo, Urtubey sigue negando esa posibilidad, en tanto que el ex ministro Roberto Lavagna no quiere darle una PASO.