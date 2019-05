Hebe De Bonafini: "Cristina ya está condenada de antemano y todos los que estamos con ella también"

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, destacó la fórmula Alberto Fernández – Cristina Kirchner para competir en las próximas elecciones y cargó con todo contra el absurdo juicio contra la ex presidenta, luego de que oficializara sus intenciones de competir electoralmente.

“Me parece una decisión muy inteligente de Cristina. Alberto no está solo, está con Cristina. Entre los dos verán qué se puede hacer”, enfatizó la titular de Madres en diálogo con el programa Habrá Consecuencias por El Destape Radio y advirtió que “nunca se ha encontrado al país en una situación como esta”.

Asimismo, apuntó contra el juicio contra Cristina Kirchner y expresó: “Yo a las 13 me fui del Juicio porque no aguantaba más tanta injusticia. No puedo creer que una chica joven lea tantas mentiras. Los jueces son todos vendidos".

Y disparó: “Cristina ya está condenada de antemano y todos los que estamos con ella también”.

Por otra parte, Hebe emitió duras críticas al Jefe de Gobierno porteño: “Larreta es tan reverendo hijo de mil que denuncia a la gente que duerme en la calle. ¿Cómo ese tipo puede decir esas barbaridades y nadie le dice nada?".