El abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, anunció que la ex Presidenta "se va a presentar el martes" en el juicio que se le inicia en la conocida como "Causa Vialidad" en la que se investiga la obra pública durante su gestión.

"Le aconsejé que vaya divina para que salga bien en las fotos que es lo único que les importa a ellos", dijo el abogado.

En plena campaña para las elecciones presidenciales y primera en todas las encuestas, Cristina comenzará a ser juzgada el martes acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que favoreció al empresario Lázaro Báez en la adjudicación de la obra pública.

"Cambiemos cree que la foto de Cristina en el juicio es el comienzo de su campaña. Pero la gente no come fotos", dijo Dalbón y aseguró que la ex presidenta se presentará en los juzgados. "Ella lo que más quiere es estar a derecho", consideró.

Embed

El abogado de Cristina (en el juicio que comienza el martes el patrocinante es Carlos Beraldi) aventuró que "la Corte va a terminar declarando el juicio nulo".

Por último, detalló que "a Cristina ya la sobreseyeron en una causa similar", y concluyó en declaraciones a Futurock: "Si quieren una foto de Cristina que se compren una revista. Lo del martes no va a hacer mella en su imagen".