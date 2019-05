La Feria del Libro fue el escenario de un guiño político de Cambiemos a Martín Lousteau de cara a las elecciones de octubre.

En medio de los reclamos de radicales y un sector del PRO de abrir la alianza, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto a su vice, Diego Santilli y el ministro de Interior, Rogelio Frigerio estuvieron en la presentación del libro del economista, que suena como posible candidato a vice de Macri en las elecciones.

También estuvo el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el dirigente radical Ricardo Alfonsín.

La imagen surge tras la presentación del libro del economista y dirigente de ECO "Debajo del agua" que se dio esta tarde en el predio de La Rural y en medio de los pedidos para abrir la alianza a otras fuerzas.

La semana pasada, el propio Mauricio Macri no descartó considerar al ex ministro de Economía como su posible compañero de fórmula para las elecciones, aunque a las pocas horas, Lousteau afirmó que él no forma parte de Cambiemos.

Pese a las conversaciones que mantiene con Roberto Lavagna para el armado de un frente electoral, el diputado nacional recibió un claro gesto de parte de Cambiemos con la presencia de la mesa política de la alianza en la presentación de su libro, lo que reaviva las especulaciones sobre su participación en la formula electoral oficialista.

"Tenemos que crear una gran coalición de todos los que estamos en condiciones de y dispuestos a ceder algo", dijo y pidió "reimaginar el Estado y devolvérselo a la clase media".

"¿Quiénes no van a estar? Aquellos que creen tener la verdad revelada. Nosotros queremos una coalición superadora. Tiene que tener a Cambiemos, a sectores de la UCR que no están contentos, al socialismo, al GEN, al peronismo y a todos los que se puedan sentar a discutir un diagnóstico y una acción común", agregó.