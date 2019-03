La derrota en la interna de La Pampa contra la UCR pegó duro en el PRO y obligó al oficialismo a revisar estrategias. Sucede que en varios puntos neurálgicos del Interior del país, el radicalismo sigue cobrando impulso por sobre un devaluado macrismo en las internas de Cambiemos. En Santa Fe el camino parece haberse allanado y habría una lista de unidad ordenada desde arriba. Fuentes de la Jefatura de Gabinete revelaron a El Destape que el intendente de la capital provincial José Corral utilizó su influencia en la mesa chica nacional para que Marcos Peña laude en su favor, y el histórico operador del PRO Federico Angelini baje -a regañadientes- su candidatura a gobernador. Ambos se mostraron juntos en redes sociales y sonrientes, porque Angelini habría vendido cara su abdicación.

En la fórmula, Corral sería acompañado por la silenciosa Ana Laura Martínez, que ya ocupó cargos como concejal y diputada nacional sin terminar ningún mandato para volver a ser candidata y sin que casi se escuche su voz en las sesiones. "A Angelini lo bajaron desde la Rosada. Corral es el que decide en Santa Fe, los radicales nos están encimando", desliza una fuente con acceso a las negociaciones a El Destape.

Este armado permitiría que Roy López Molina, el mejor elector que tiene el macrismo en Rosario, pueda presentarse a disputar la intendencia sin cortocircuitos internos y con toda la estructura en la calle. Sin embargo, hoy no jugaría. Comenta nuestro hombre en Buenos Aires: "Roy podría ir en Rosario y que se arregle todo. Pero no quiere formar parte de ese acuerdo", que también incluye al sector del radical Julián Galdeano, del grupo MAR, ex integrante del Frente Progresista".

La orden de que Angelini no se presente posibilitó un esquema en el que Corral, que encabezará, a su vez entregue lugares importantes en las listas. El armador del PRO sería cabeza de Diputados en la elección nacional, Martínez (antes enfrentada, pero hoy perteneciente a ese sector) iría como vice, y el edil rosarino Gabriel Chumpitaz tendría el primer lugar en la lista a la Cámara baja provincial.

Si esto se respeta, algunos sectores que ya habían tejido sus propios acuerdos saldrán heridos. El radical díscolo Jorge Boasso, y los macristas Lucas Incicco (representaba un acuerdo con Elisa Carrió, aunque luego la Coalición Cívica apoyó a Corral) y Germán Mastrocola “están que trinan”, revelaron. Por ello, no hay que descartar una interna a nivel provincial en Diputados.

*Nicolás Maggi es corresponsal de El Destape en Santa Fe.