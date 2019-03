El precandidato de Alternativa Federal y Gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey criticó el programa económico del Gobierno, comparó la situación actual con la de 2001 y, de cara a las próximas elecciones, volvió a emparentar a Cambiemoscon el kirchnerismo.

"En términos de complicación social, no veo un escenario muy diferente a eso"

"Esto ya lo vivimos: la carrera entre el dólar y la tasa, la destrucción del sistema productivo, volcarnos a la especulación financiera, enfriar a la economía para bajar la inflación… No hay que ser muy grande para haberlo vivido", resumió en una entrevista que concedió a Luis Novaresio en el ciclo LNE, que emite A24.

Frente a la delicada situación que atraviesa el país en materia económica, el precandidato a presidente de Argentina Federal destacó que "el umbral del dolor del pueblo argentino es realmente asombroso" y atribuyó esta característica a la proximidad de los comicios que podrían marcar la salida de Mauricio Macri de la Casa Rosada.

"La gente dijo 'ya está, voy a poder cambiar esta historia'. En otra época, cuando no teníamos esa posibilidad, la gente reaccionó de otra manera", explicó en referencia a la crisis que se desató en diciembre de 2001 y que provocó la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa.

"En términos de complicación social, no veo un escenario muy diferente a eso. Y si nos sentamos a ver la estructura económica de la Argentina, es casi tan compleja o peor que la de ese momento", añadió el mandatario.

Sin embargo, sostuvo que hoy no podría generarse un clima de inestabilidad como el que se registró en 2001. "Los argentinos sabemos que eso profundizó más la crisis, podemos saltear eso. La sociedad tiene que saber hacia dónde va que puede haber un camino posible. Lo peor es cuando no tenés a dónde ir, cuando no sabes a dónde vas", explicó.