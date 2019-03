Elecciones 2019: Tinelli no se baja y la idea de una candidatura se afianza

El conductor de televisión Marcelo Tinelli aseguró, a través de la red social Twitter, que aún no tomó una decisión sobre su eventual candidatura política.

Frente a una versión periodística que indicaba que el empresario había decidido no competir en las elecciones de este año, aclaró: "Todavía no he tomado ninguna decisión al respecto".

Además, agregó: "Ojalá pueda colaborar desde cualquier lugar, por dentro o por fuera. La situación de la gente es muy difícil y ojalá desde el consenso y no desde la grieta podamos salir adelante.

Días atrás, Lavagna y Tinelli almorzaron en el departamento del conductor. Coincidieron en su mirada sobre la crítica situación de la economía y se comprometieron en volver a reunirse.

En declaraciones públicas, la cara visible de Showmatch -que este año cumplirá 30 años- aseguró que Cristina Kirchner y Mauricio Macri son dos caras de la misma moneda: "Tienen el boleto picado", graficó.