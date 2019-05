Sentado en el 54% de los votos que le permitieron, además de su reelección, conseguir el 75% de la Legislatura –tendrá mayoría agravada- y gobernar la ciudad de Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti dijo hoy que se reunirá con el presidente Mauricio Macri para dialogar sobre los 10 puntos de consenso que impulsa, con desespero, la Casa Rosada: “Si me llama, por supuesto que me voy a reunir”, aseguró y hasta se dio el lujo de bromear sobre sus compañeros de Alternativa Federal: “Yo pertenezco a un espacio que decidirá el momento, soy simplemente el gobernador de Córdoba que ha sido elegido por los cordobeses, pero no soy el dueño ni el macho alfa de Alternativa Federal”.

El gobernador también negó que su aplastante victoria –le sacó 36% de diferencia a Mario Negri- sea un trampolín para lanzarse a la Casa Rosada: “Cómo voy a hacer esas especulaciones. Estoy acá en Córdoba trabajando. Muchos me dicen 'es el único gobernador que venció por tanto margen y no está instalado en Buenos Aires haciendo prensa'. Yo me debo al pueblo cordobés y por lo tanto sigo trabajando acá para Córdoba. Ya llegará el momento de hablar de las elecciones nacionales y allí obviamente daremos nuestra opinión”.

Sobre el futuro del peronismo, Schiaretti sostuvo que promoverá ir a las PASO de agosto con el ex ministro Roberto Lavagna, Sergio Massa y su par salteño Juan Manuel Urtubey y que todos lleven listas comunes a legisladores nacionales. Cuando le preguntaron por la confluencia de Alternativa Federal con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, respondió que “hay otros espacios políticos que se pueden reunir pero eso se verá en el momento oportuno". Al respecto, señaló: "Yo dialogo con todo el mundo, pero el kirchnerismo es otro espacio político. Jamás voy a negar el diálogo a ningún espacio politico diferente al nuestro”.

El presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja, había propuesto una PASO de todo el peronismo, pero Schiaretti lo relativizó: “Pertenezco a un espacio que decidirá en el momento en que lo considere adecuado. Soy simplemente gobernador de Córdoba, que ha sido elegido por los cordobeses, no soy el dueño de Alternativa Federal”. Agregó que tampoco habló con sus compañeros nacionales del futuro del peronismo no kirchnerista: “Ya habrá tiempo, hasta ahora no hemos hablado con ninguno. Falta bastante para que haya que presentar las listas de los que compiten a presidente”.

El día antes del cierre de listas en Córdoba, Máximo Kirchner llamó a su compañero de bancada en Diputados, el cordobés Pablo Carro y le ordenó que Unidad Ciudadana baje sus listas en la provincia mediterránea. Incluso la diputada nacional y líder de La Cámpora Córdoba, Gabriela Estévez llamó a votar al PJ: “Es difícil para mí plantear votar a (Juan) Schiaretti y a (Manuel) Calvo, yo lo que digo es que entiendo que hay que votar al peronismo, que hay que votar a la fuerza opositora que más votos nuclea y que puede representar para el gobierno nacional una pérdida muy importante, un fracaso muy importante en una provincia que lo apoyó a Macri mayoritariamente". En ese contexto, manifestó: "La opción a votar es el peronismo, yo no estoy llamando a los electores a votar por un candidato, pero es el análisis que yo hago y no es solamente el mío sino que va en una línea”.

Martín Fresneda, legislador K y ex secretario de DDHH de la Nación durante el gobierno de Cristina Fernández, también llamó a votar por Schiaretti: “Voy a votar al peronismo. He pensado mucho después que no constituimos una opción por una definición estratégica de la conducción nacional. Sin duda, los que somos peronistas para mí tenemos que acompañar al peronismo”.

En su primer encuentro con los periodistas después del triunfo del domingo, Schiaretti volvió a tenderle una mano a su socio estratégico, el presidente Mauricio Macri y no nacionalizó los resultados: “Los cordobeses distinguimos a la hora de votar. Elegimos quien puede ser mejor intendente cuando votamos a un intendente; quien mejor puede ser la persona que lleve la gobernación cuando votamos a gobernador y también a la mejor persona que creemos que puede ser presidente”.

También colectivizó la victoria: “Estoy agradecido con el trabajo que vienen haciendo todos los miembros del gobierno (de la provincia). Creo en la construcción colectiva. Este no es el triunfo de Schiaretti porque sea gran cosa. Soy cordobés hasta el caracú y en el fondo siempre voy a ser un muchacho de barrio. Este es un triunfo de un equipo y del pueblo de Córdoba”.

*Gustavo Molina es corresponsal de El Destape en Córdoba.