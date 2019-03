En el marco de unidad de sectores de la oposición en las provincias, especialmente entre el kirchnerismo y el peronismo, el caso de Río Negro es uno de los frentes más plurales que buscará ganar en la próxima elección. Allí, 28 partidos políticos, organizaciones sociales y gremios de la CGT y la CTA respaldan la fórmula de Martín Soria y Magdalena Odarda (gobernador y vicegobernadora, respectivamente) que el 7 de abril enfrentará en los comicios al actual mandatario, Omar Weretilneck, cuya candidatura fue objetada por el Frente para la Victoria y Cambiemos por tratarse de una re reelección. Se estima que este martes el Tribunal Electoral de esa provincia convalide, o no, su candidatura aunque se espera que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia.

En diálogo con El Destape, Magdalena Odarda habló sobre la construcción de este frente y del gobierno de Weretilneck, a quien señala como cómplice del plan de ajuste que aplica Mauricio Macri en el país. Tras separarse de la Coalición Cívica, liderada por Elisa Carrió, Odarda conformó el partido político RIO. Entre las principales causas que defiende se encuentran la soberanía territorial y por la protección del medio ambiente y hace más de 14 años mantiene un litigio judicial contra el magnate Joe Lewis, empresario amigo de Macri, por el acceso al Lago Escondido. Desde hace un año, junto a Fernando 'Pino' Solanas se acercó al espacio de Cristina Kirchner a partir de una buena sintonía de sus bloques en el Senado.

- ¿Cómo fue el proceso que terminó en la unidad de espacios tan diversos para esta elección?

Se fue construyendo a partir del gobierno de Macri. Tanto en el Congreso como en la calle nos encontramos peleando por las mismas causas: el ajuste, la represión, la reforma provisional, las luchas ambientales como la contaminación del lago Nahuel Huapi. "Hace un año atrás, en la Fiesta Nacional de la Manzana, se empezó a dar un proceso de acercamiento con los Soria (Martín y Emilia, diputada del Fpv-PJ) y los diputados (Silvia) Horne y (Martín) Doñate y empezamos a dialogar para construir un frente político.

- ¿Cómo afectó a Río Negro la crisis que provocó Cambiemos?

Se destruyó la matriz frutihortícola por la desaparición de productores y se hubo derrames de......por falta de controles. El tarifazo no contempló el hecho de vivir en la Patagonia ya que tuvimos un aumento del 2.400% en la factura del gas, reconocido por el mismo Peña, se perdieron 16.000 puestos de trabajo en el sector privado, la obra pública está frenada, algo que se observa en el estado de las rutas, y no se construyó ninguno de los 24 jardines de infantes que se prometieron. A esto se le suma una inflación que golpea fuerte al salario.

- Este panorama que describe es apoyado por Carrió, ¿cómo ve hoy a su ex aliada?

Siempre fuimos respetuosos de las decisiones del partido y cuando vimos que se acercó a la alianza Cambiemos, sabíamos lo que era Mauricio Macri la CC respetó mi decisión de no sumarme. La mayoría de los integrantes de RIO vienen del radicalismo y otros, como yo, del peronismo. Es decir, venimos del campo nacional y popular y yo tenia un mandato ético que no podía violar para pasar a defender una posición neoliberal.

- ¿Y Carrió sí lo traicionó?

Yo nunca quiero calificarla a ella porque no me gusta. Sí sentía que no tenia más espacio en la CC, luego de la elección de 2017 donde Lilita apoyó a la candidata de Cambiemos y no a mí, que era candidata a diputada nacional. Desde ahí decidimos retirarnos del partido y conformar uno nuevo, pero con las mismas banderas con las que comenzó el ARI hace 15 años. Por eso coincidimos en conformar un frente político, amplio y plural que no quede solo en lo declamatorio sino que pase a los hechos. La sociedad nos pidió que nos unamos y dejemos de lado las diferencias que permitan que Macri gobierne cuatro años más.

- ¿Qué decisión espera que tome el Supremo Tribunal de Justicia respecto de la candidatura de Weretilneck?

Va a haber una complicidad con el poder de turno porque la mayoría del los integrantes fueron designados a dedo por el gobernador y por eso insiste en que se resuelva en el ámbito provincial.

- Si lo avala, ¿van a apelar?

Sí, porque el daño a la Constitución se ha producido desde que el gobernador presentó su nombre en las listas. Esto va a llegar a la Corte Suprema y fallará como lo hizo en el caso Zamora, de Santiago del Estero. Acá no fue como en La Rioja porque no se hizo ni una enmienda ni un plebiscito ya que confía en que los jueces fallaran con una interpretación alejada del texto del artículo 175 de la Constitución de Río Negro y el espíritu de los convencionales constituyentes que determinan que los mandatos de los gobernadores no pueden exceder de dos. Advertimos que puede haber prevaricato e incumplimiento de deberes de funcionario público y cohecho si convalidan esta intención de violar la Constitución.

- ¿Cuál es su evaluación de su gestión en el marco del impacto del ajuste que describía?

En Río Negro asocian a Weretilneck con Macri. Somos el único espacio que puede poner un freno al avance del macrismo en la Patagonia. Hay mucho descontento con el macrismo en la provincia y cada una de las medidas mas antipopulares fueron apoyadas por el gobernador, como fue el caso de la ley anti despidos, el aval a la reforma previsional, al pacto fiscal, a la eliminación del fondo sojero y la eliminación del subsidio al trasporte. Es un aliado de Macri que convalidó medidas perjudiciales a la Patagonia como la eliminación del reintegro por exportación, la imposición de retenciones a la fruta, la eliminación del diferencial por combustible. Todo lo hizo porque necesitaba el aval para endeudarse. Hoy la deuda de Río Negro es cinco veces más con la que inició el mandato. La composición pasó de ser un 90% con el gobierno nacional y un 10% con organismos internacionales a casi el 80% con organismos internacionales y el 20% con el gobierno nacional. La deuda total es de casi 25.000 millones de pesos.

- Se observa que se conforman frentes electorales amplios contra Cambiemos en varias provincias, ¿cree que esta unidad es posible a nivel nacional?

Aspiro a que se puedan multiplicar a nivel nacional porque, de lo contrario, aquel que no acepte participar de una PASO y dentro de un frente sabe que es funcional al gobierno de Macri y eso puede significar cuatro años mas de gobierno neoliberal en Argentina. Queremos que esta idea del frente que construimos en Río Negro se replique. Hay sectores que fuimos críticos de la gestión del kirchnerismo respecto de algunas medidas como la designación de Milani, pero que le reconoce la ampliación de derechos que se dio en esa etapa. Si no se da la unidad, la responsabilidad ya no se la indilgo al macrismo sino a quienes van a cumplir los deseos de Macri separándose del gran frente.

- ¿Una PASO sin exclusiones?

Tienen que estar todos, pero si la voluntad política es actuar de acuerdo a los deseos de Macri no se podrá hacer esa gran PASO.

- ¿Tiene su candidato en esa gran PASO?

Hay varios que quieren ser candidatos y queremos que lo que pasó en Río Negro pase a nivel nacional. No es fácil porque cuando hay que resolver los espacios muchos se olvidan de la unidad. Por eso, creo que el mérito de Soria fue abrir la puerta a otros sectores. Hay que abrir los brazos y recibir a todo aquel que esté en contra de este Gobierno que tanto mal le hace a los argentinos.