El editorialista de La Nación Carlos Pagni afirmó que los amigos del presidente Mauricio Macri le recomendaron que no se presente a la reelección en las presidenciales de octubre próximo. "Por primera vez no los mandó al diablo", afirmaron personas que no estaban en la reunión.

"El círculo social de Macri está formado por señores de su casa, con poca resistencia al estrés de la lucha por el poder. Dos de esos amigos le sugirieron, en los últimos días, que abandone la carrera y postule un heredero. ´Por primera vez no los mandó al diablo´, informa un miembro de esa logia", sostuvo Pagni.

"Que no haya repudiado la sugerencia no quiere decir que admita o piense en un plan B. Él va a pelear y hace bien en hacerlo. Aunque hayamos pasado del 'vamos a ganar' al 'podemos ganar'. Además, el día que Macri no pueda competir, toda la primera línea de Cambiemos estará inhabilitada", afirmó una persona que estuvo en la reunión, según publicó La Nación.

Pagni además informó que la hija del Presidente Agustina Macri informó a sus amigos desde Europa que compró un departamento en Madrid con la ilusión de que su padre se instale allí con Juliana Awada el año próximo.