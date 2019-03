El intendente de la ciudad de Córdoba y precandidato a gobernador provincial por el radicalismo, Ramón Mestre, reveló que "llamaron ministros nacionales en representación del PRO para pedir que baje mi candidatura". Así, confirmó las presiones infructuosas desde la Casa Rosada para "domesticar" al radicalismo.

"Me ofrecieron cargos para que me baje de las elecciones, pero no me interesa, voy a ser candidato, no van a decidir mi postulación desde Buenos Aires", dijo Mestre, que competirá en la interna de Cambiemoscontra otro radical, Mario Negri, pero que sí tiene el visto bueno del Gobierno nacional.

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio, Mestre expresó: ”La semana pasada recibí llamados de ministros nacionales pidiéndome que baje mi candidatura”, y detalló:”Me han ofrecido varias cosas para bajar mi candidatura y evitar la interna de Cambiemos”.

Por otro lado, impulsó la figura de Martín Lousteau como precandidato a Presidente: "Está en condiciones de ser una excelente alternativa para Cambiemos a nivel nacional". Y agregó sobre el rol del radicalismo dentro de Cambiemos: ”En la convención, el radicalismo debe tomar otra postura completamente distinta a la que tiene hoy a nivel nacional”.

”Como no pudimos ponernos de acuerdo vamos a internas en Cambiemos”, concluyó sobre el escenario político en la provincia de Córdoba.