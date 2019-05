Después de encabezar un gran encuentro de unidad acompañado de Máximo Kirchner, Felipe Solá y Victoria Donda, entre otros, Fernando "Pino" Solanas confirmó que su voto irá para Cristina Kirchner en las próximas elecciones: "Al que sea candidato a Presidente lo voy a votar con responsabilidad".

Embed

El dirigente de Proyecto Sur aseguró, en diálogo con radio La Red: "Por supuesto que votaría a Cristina. Si yo estoy promoviendo un frente sin exclusiones, al que sea candidato a presidente lo voy a votar con responsabilidad".

Si bien remarcó que no es kirchnerista, destacó: "Ésto es política, y la actividad parlamentaria enseña mucho: cuando uno tiene que sacar una ley, entra a buscar los votos y el apoyo y la alianza circunstancial".

El senador analizó que el encuentro de este jueves, con diferentes dirigentes opositores, fue exitoso "porque la realidad nos tiene preocupados" y el objetivo es construir "una grandísima alianza".

Solanas remarcó: "Hace seis meses que vengo militando la idea de un gran frente de emergencia. No corro para ser candidato, pero si es necesario que para ganar me presente a candidato a senador, me presentaré".

LEER MÁS: El gran acto de unidad que encabezaron varios dirigentes opositores