El jefe de Gabinete, Marcos Peña, buscó disipar los rumores sobre una posible baja de la candidatura de Mauricio Macri, pero le salió mal y confundió el postulante de Cambiemos: dijo que era María Eugenia Vidal.

En Vicente López, en un encuentro con jefes de campaña y equipos de comunicación de la provincia de Buenos Aires, Peña pidió "entender que hay tres tipos de votantes" y dividió: "Están los nuestros, están los que quieren a Cristina y los que tienen el dilema de Macri o Vidal”.

Rápidamente intentó corregir el error que ya había quedado grabado y registrado: “Perdón, entre Macri y Cristina”.

El Jefe de Gabinete intentó calmar las ansiedades y agregó: “El Mundial aún no empezó, aún no estamos en la cancha” y pidió "a la gente que no sea plateísta". "Queremos que todos entren a la cancha y jueguen con nosotros. Es la única forma de ganar”, remató.

