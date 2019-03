En el microestadio de Ferrocarril Oeste, la Multisectorial 21F realizó un multitudinario acto en el que se destacó la unidad del peronismo para derrocar a Mauricio Macri en las elecciones. Con confianza, en el cierre del encuentro, Hugo Moyano, líder de camioneros, aseguró: "Vamos a ganar en octubre y vamos a volver a instalar un gobierno que piense en la gente".

Mientras los presentes coreaban el hit del verano, Moyano pidió silencio, irónicamente: "No griten mucho porque se puede enojar Macri". En un discurso breve, por el fuerte calor que golpeó el microestadio, el gremialista aseguró que se está "llevando adelante una unidad muy importante que seguramente, sin lugar a dudas, va a terminar con esta pesadilla que hace tres años y dos meses viven los argentinos".

En línea electoral, Hugo Moyano se mostró confiado: "Estoy convencido que este señor, cuando llegue la elección, no existe más", ya que "cuando el pueblo pase a expresar su voluntad, este Gobierno desaparece porque no los quiere nadie. Los únicos que los quieren son los que mandan en el mundo y los tienen como esclavos".

En un marco de crisis, el líder camionero advirtió sobre la nueva avanzada del Gobierno para lograr la reforma laboral: "Todos los gremios identificados con los trabajadores tenemos que poner todo el esfuerzo para evitar que quiten conquistas y derechos" y advirtió que "quienes deberían ponerse al frente de esta situación, para eso fueron elegidos, prefieren dialogar con el Fondo Monetario Internacional", en referencia a la CGT.

Para diferenciarse, advirtió: "Con nosotros que no cuenten porque no vamos a aceptar la quita de un solo derecho y conquista de los trabajadores" y sostuvo: "Si vuelven a presionarnos con denuncias falsas a Pablo y a quien les habla, se equivocan, porque no nos van a asustar".

Por eso, pidió trabajar para "arrasar en las urnas" en las elecciones: "Vamos a ganar en octubre y vamos a volver a instalar un gobierno que piense en la gente".