Con cánticos, militantes radicales se hicieron presente en la Convención Nacional, desarrollada en Parque Norte, para expresar su enojo con Cambiemos y con la dirigencia de la UCR por "entregar el Partido".

Bajo la melodía "yo no me vendo por nada del mundo / yo no me vendo y presten atención: a la UCR la llevo en el alma, y a Alfonsín lo llevo en el corazón", militantes de Franja Morada llegaron a Parque Norte para pedir un cambio en la coalición gobernante, tal como registró El Destape en el lugar de los hechos.

Después de cantar también el famoso "hit del verano" - que lleva varios veranos e inviernos -, una representante de la Convención salió a hablar con los militantes: "Les pido a las barras que si quieren expresarse, que se expresen" dentro del predio. Sin embargo, aclaró: "No quiero que se genere un circo mediático".

Ante esta consigna, los presentes lanzaron una carcajada y le gritaron "entregaron el Partido, hicieron eso. Ya está todo arreglado ésto".

