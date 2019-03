Esta semana "gansos" y "massistas" se despidieron de Cambia Mendoza, la alianza oficialista. Los legisladores Anabel Fernández Sagasti y José Luis Ramón demostraron que quieren gobernar Mendoza. El resto, pelea por ser la tercera fuerza política provincial.

El calendario electoral mendocino tiene 3 instancias en este 2019; primero la elección de intendentes y concejales en las 4 comunas peronistas; segundo la votación para gobernador junto al resto de los jefes comunales (14) y sus concejales; y por último los comicios nacionales.

Despedidas

La UCR, el Pro, Libres del Sur, el Frente Renovador, la Coalición Cívica y el PD eran uno desde 2015; ahora son 3 y competirán por separado en las próximas elecciones. Juntos lograron el triunfo del actual gobernador Alfredo Cornejo, y después de tres años y algunos meses dijeron adiós.

Los movimientos se vieron esta semana tras el vencimiento del plazo para conformar frentes en los cuatro departamentos que adelantaron la votación: San Rafael, San Martín, Tunuyán y Lavalle, todos en manos del PJ. El viernes la Suprema Corte dio lugar a un planteo de los cuatro intendentes que buscan la reelección y les permitió seguir en carrera. Sin embargo, todo se definirá cuando digan si es constitucional o no el decreto de Cornejo. Es decir, la promulgación de la enmienda al artículo 198 de la Constitución que limita a un período la reelección de intendentes.

Los demócratas no se inscribieron como alianza y presentaron sus propios precandidatos. Hasta el momento los confirmados para jefes comunales son Pablo Fracaro en San Rafael y Armando Magistretti en San Martín. Precisamente estas propuestas sellaron la ruptura. Marcos Niven, diputado provincial y actual presidente del PD expresó a El Destape que "el día del cierre (martes 26 de febrero), se nos informó que no estaba permitido ir con dos departamentos dentro del frente y dos afuera". Niven informó que les exigieron continuar en el frente no sólo para las cuatro comunas sino para la provincia, y que la única forma de ingresar en la alianza era aceptando esas reglas de juego. Esta obligación mas el "destrato" de estos años en los que "no hubo diálogo ni consensos" determinaron la salida.

Resta saber qué hará el PD en los comicios para escoger Gobernador y Presidente. El 10 de abril es la fecha límite para decidir si integran o no Cambia Mendoza. A propósito Niven dijo: "Lo estamos debatiendo, no lo descartamos, hoy estamos afuera y lejos". Sin definiciones oficiales, la visita de fin de año del economista José Luis Espert a la sede "gansa" hace creer que trabajarán juntos bajo esa línea nacional.

Resulta necesario destacar la existencia del otro PD mendocino, los "Demócratas por el Cambio”. Son funcionarios del actual Gobierno que dejarán el partido y representarán en Mendoza al Partido Demócrata Progresista.

Otro espacio que saludó para irse es un sector del Frente Renovador que en Mendoza está conformado por Unión Popular (en manos del jefe comunal de San Carlos, Jorge Difonso) y Renovador Federal (comandado por el diputado Guillermo Pereyra). Este último partido, aliado a Sergio Massa, emitió un comunicado y aclaró que "no puede estar en un frente con el PRO" y que a esta altura "hay desacuerdos mas profundos con las acciones de Gobierno".

Lanzamientos a la gobernación

La interna de Cambia Mendoza lleva los nombres de Rodolfo Suárez- intendente de Ciudad y presidente de la UCR local- y Omar de Marchi- intendente de Luján y titular del PRO en Mendoza.

Las PASO del peronismo se deciden por estas horas en voz baja y en clima de unidad, aunque la única encaminada es la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti de Unidad Ciudadana, que luego de haber sido elogiada públicamente por Cristina Kirchner lanzó sus primeros afiches con el hashtag #NuestroTiempo. Desde el PJ comunicaron que "se está trabajando en la conformación de un gran frente político electoral para conducir la provincia". Los nombres fuerte de la ruleta son: Guillermo Carmona, diputado nacional y presidente del PJ en Mendoza; Omar Félix, diputado nacional y Patricia Fadel, senadora provincial (en acompañamiento); entre otros.

Otro "corredor" electoral anotado es el diputado nacional José Luis Ramón. "Dije que voy a ser el próximo Gobernador de Mendoza" subrayó a El Destape. Irá acompañado por una mujer o por el diputado provincial Mario Vadillo y será con el sello de Protectora Fuerza Política, una ex ONG que trabajó 25 años por los derechos del consumidor y lo llevó a la "fama".

¿Terceras fuerzas?

Ramón pegó un portazo también ya que era parte del Partido Intransigente (PI). Un sector convenido de relaciones difíciles y que en el Senado provincial terminó dividido en 3. Por su parte el PI lanzó su plan de Gobierno también esta semana.

El referente de Protectora quiere tomar nuevamente los votos que no acompañarán al oficialismo ni al PJ. Ese mismo objetivo comparte con el PI y el PD: ser la tercera fuerza política provincial.

Muchas inscripciones y cambio de pases en la provincia cuyana que está en modo elección 2019. Los nombres brincan, veremos a quién se le permite saltar mas alto.