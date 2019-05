Por el Día del Trabajador, el diputado nacional Máximo Kirchner comió locro popular junto a vecinos y vecinas del barrio Villa Itatí, en Quilmes, junto a la diputada y precandidata a intendenta por Unidad Ciudadana Mayra Mendoza. Ambos destacaron la terrible situación social y económica y pidieron el apoyo de los ciudadanos para derrotar al macrismo y pelear contra las adversidades que haya que afrontar.

Máximo les recordó a los vecinos que "en estos doce años" de kirchnerismo, "no sin dificultades, pudieron ir construyendo una esperanza en el futuro” y mencionó políticas como "la Asignación Universal por Hijo, por Embarazo, las Jubilaciones para las Amas de Casa, por moratoria para aquellos que habían sido despedidos de sus trabajos y despedidas de sus trabajos y no habían podido complementar los aportes para poder jubilarse". Estas medidas, sostuvo, fueron calificadas por este Gobierno como "un regalo, como una actitud populista o demagógica" en vez de comprender su sentido reparador.

Estuvimos con Máximo Kirchner en el locro organizado por los vecinos y las vecinas de Villa Itati.

Este año tiene que encontrarnos unidxs para poder dar vuelta esta pagina triste que representa el gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal. https://t.co/UYIpVbGjNg pic.twitter.com/5qYtTWxoB6 — Mayra Mendoza (@mayrasmendoza) 1 de mayo de 2019

Se trató, reflexionó de "una mano para entender que ese día a día fuera menos pesado y que el futuro fuera algo que se podía construir para ellos mismos, para sus hijos y para sus nietos” porque "de lo que se trata es de poner en valor el esfuerzo de ustedes”.

Al respecto, Mayra Mendoza aseguró que “se está viviendo día a día con angustia, pero sabemos que ese dolor y bronca la vamos a transformar en esperanza, en fuerza, y vamos a recuperar el gobierno para el pueblo, el gobierno nacional, el gobierno provincial, y vamos a recuperar el municipio de Quilmes para transformar este y cada barrio, para transformar todas las realidades injustas que hoy estamos padeciendo”.

En esa línea, el diputado nacional pidió que toda la fe y la energía no se deposite sólo en la venidera campaña presidencial porque "sigue todos los días" y, en el caso "de ganar la persona que ustedes quieran que gane, hay que acompañarla porque contra lo que hay que pelear es muy fuerte".

Por eso, Mendoza pidió: “Sean parte de este logro que vamos a vivir, va a ser una victoria contundente la que vamos a tener en este agosto y octubre. Con inclusión, trabajo, producción, educación, con oportunidades para todos, un proyecto de amor. Eso es lo que vamos a militar, eso es lo que vamos a conseguir, eso es lo que vamos a lograr, entre todos y todas”.

En el día del trabajador, recorrimos Villa Itati junto a Máximo Kirchner.

Visitamos a Gladys y Virginia, vecinas del barrio que nos contaron sobre la difícil situación que atraviesan producto de la crisis económica que generó Cambiemos.

https://t.co/3KOfVkJX3R pic.twitter.com/EBXmVS1URD — Mayra Mendoza (@mayrasmendoza) 1 de mayo de 2019

Para concluir, Máximo refelxionó que “todos los días desde los medios de comunicación le dicen que no crean en nada que son todos iguales. Y hoy ustedes saben que no son todos iguales. Con algunos se puede tomar leche, y cuando digo leche me refiero a la leche y no el agua de color blanco que están vendiendo ahora. Con algunos se puede comer asado los fines de semana y con otros, como ahora, es pechuga o alita de pollo”.