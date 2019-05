A pesar de los múltiples esfuerzos de Mauricio Macri por acercarse a Martín Lousteau, parece no ser una búsqueda correspondida. El exministro de Economía volvió a dejar en claro que no lo acompañará al presidente en una fórmula para las próximas elecciones de octubre.

"Esa fantasía de que uno puede venir solo con un equipo de 50 personas y cambiar la historia de la Argentina no es cierta; mi propuesta es que hay que ampliarse", aseguró Lousteau en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.

El líder de Evolución califica como una especulación sin sentido los rumores que lo posicionan como posible vicepresidente de Macri en las elecciones: "Me sorprendió que Macri diga que se estaba conociendo conmigo, es obvio que me conoce, me nombró Embajador y competimos en la Ciudad".

"La situación de Argentina se aborda desde una alianza más grande, que incluya una parte del gobierno actual y el anterior. No es tema de ubicación en una elección, pero es menos relevante de lo que pensamos", aseguró.

Entre las críticas al gobierno, afirmó: "El Gobierno tenía un mal diagnóstico del tipo de cambio que podía defender, terminamos con un tipo de cambio muy alto y como perdimos reservas, el mundo pensó que no nos iban a alcanzar los dólares para mantener la cotización y luchar contra la inflación. Y terminamos en el Fondo".

El acuerdo con el FMI es "un torniquete en el esternón. No te desangrás, pero no podés respirar y se empiezan a morir algunos miembros de tu cuerpo, se empiezan a morir las pymes y ciertos sectores. Impacta en el nivel de desempleo".