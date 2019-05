Elecciones 2019: Marcos Peña le contestó a Cornejo y aseguró que "un Presidente no se somete a internas"

Después de que el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dijera que "no hay que descartar que (Mauricio) Macri no sea el candidato", Marcos Peña salió a responderle, ratificó que el jefe de Estado buscará la reelección y aseguró que no hay que someterlo a una interna en Cambiemos.

"A un presidente no se lo somete a una interna", dijo Peña en TN. El Jefe de Gabinete aseguró que el liderazgo de Macri dentro de Cambiemos es "incuestionable" y justificó: "Podremos analizar cualquier alternativa pero no hemos visto ningún argumento que tenga alguna lógica para que no sea él".

Embed Marcos Peña: "El liderazgo de Macri es incuestionable, a un presidente no se lo somete a una interna" pic.twitter.com/1h1KFUsmfy — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 16 de mayo de 2019

Según su línea argumental, "el camino natural es que Mauricio Macri sea candidato sin internas para revalidar el mandato de cambio que la sociedad le dio hace cuatro años", a lo cual calificó como "el plan A", en contraposición al "plan V" en relación a una posible postulación de María Eugenia Vidal.

