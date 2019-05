Elecciones 2019: Lanata habló de la fórmula Fernández - Fernández y apuntó contra Macri

El conductor ultramacrista Jorge Lanata ponderó la actitud de Cristina Kirchner al bajarse de la candidatura presidencial y criticó a Mauricio Macri por no haberle dejado su lugar a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

El periodista ofreció una entrevista a Clarín en la previa del regreso de su programa televisivo PPT y opinó sobre el lanzamiento de la fórmula que lleva a Alberto Fernández como candidato a Presidente y a CFK como vice.

Al respecto, consideró que "nadie lo esperaba" y señaló que Cristina "hizo algo que ya había hecho muchas veces: doblar la apuesta".

"Vio que en segunda vuelta podía llegar a perder y entonces ahora trata de ganar en primera. Al mismo tiempo, Massa sostiene que Cristina podría bajarse... Yo no la veo. Pero esto es Argentina. Y puede pasar cualquier cosa", agregó.

Al tiempo que cuestionó a Macri por haber sostenido su candidatura y no ceder su lugar meses antes. "Hace un año y pico yo escribí en Clarín que Cambiemos debía presentar como candidata a Vidal, pero ahora ya es tarde. Si Macri reconoce que pierde, y pone a Vidal como candidata, se queda sin poder y no le llevan ni el café...", APUNTÓ.

Al tiempo que señaló que le preocupa que el Gobierno "no está haciendo nada" y enfatizó: "No hay ningún conejo que el Gobierno saque de la galera. No hay conejo ni galera. Tendría que hacer algo con la economía, algo que supere el plan alivio que duró cuatro días"

"Esto de hacer la plancha pensando que van a ganar solo por el espanto al pasado es una apuesta muy riesgosa. Hay dos cosas que pueden desestabilizar a Macri: que el peronismo se una y que haya algún movimiento brusco del mercado antes de las elecciones", concluyó.