Elecciones 2019: El rival de Uñac se despegó de Macri en medio de las PASO en San Juan

Antes de emitir sufragio, el principal opositor de Sergio Uñac, el intendente de Santa Lucía, Marcelo Orrego, volvió a despegarse de Macri minutos antes de emitir su voto.

“Mi compromiso es con la gente, no con un espacio político”, remarcó Orrego, en el marco de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se celebran en San Juan.

Orrego, emitió su voto en la escuela Pellegrini y volvió a mostrarse independiente de Macri, una estrategia que se extiende por distintas provincias y candidatos que simpatizan con Cambiemos pero no quieren perder votos.

El principal candidato opositor a Uñac relizó su voto cerca de las 11 y remarcó que "gracias a los vecinos" llegó a posicionarse como precandidato a ser la máxima autoridad sanjuanina.

“Mi gratitud es con la gente”, dijo y aprovechó para despegarse una vez más de la imagen negativa que tiene Cambiemos en la provincia. “Mi único compromiso es con ellos, no con un espacio político”.

Asimismo, aprovechó para pedirle a los sanjuaninos que se acerquen a las urnas a votar, teniendo en cuenta que, por lo general, en las elecciones PASO San Juan, el padrón de votantes no suele exceder el 65% de los que acuden a sufragar. “A nosotros lo que nos importa es la democracia. El voto es la fe y la confianza que tiene la gente. Pido disculpas a quienes aún no he podido llegar”, remarcó.