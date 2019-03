El Presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, Jorge Sappia, se refirió a la situación interna de la UCR dentro de la alianza Cambiemos. “Cuando la Convención se reúna va a tener que resolver cual es el rol del partido dentro de cambiemos, si debe continuar en o no en Cambiemos” dijo el referente radical y agregó que “si Cambiemos es lo que fue hasta ahora, el Radicalismo no tiene nada que hacer dentro de Cambiemos”.

En una entrevista con con Jorge Gres, en el programa “Dos Miserables” que se emite en Radio Cooperativa AM 770, Sappia manifestó que “Cambiemos no es Cambiemos, es el PRO”. Además remarcó que “si no hay un acuerdo básico, que deberá tener las postulaciones del radicalismo, yo termino mi vinculación con Cambiemos” y puntualizó que “si no llegamos a un acuerdo, de políticas de Estado de tendencia progresista y de atención a los intereses de la gente, se agoto la vida de Cambiemos”.

Si bien no hay una fecha fijada, Sappia adelantó que “la Convención Radical sería en los primeros días de abril”.

Por otro lado Presidente de la Convención Nacional de la UCR reconoció que “con Mauricio Macri hable una sola vez hace 15 años y con Peña no hable nunca, lo conozco por foto y televisión”.

ENTREVISTA - Jorge Sappia.mp3

Consultado por la reciente victoria radical en La Pampa, Sappia señaló que “en la medida que nosotros recuperemos la identidad partidaria y volvamos a las fuentes, vamos a seguir ganando y avanzando” y sostuvo que “Macri debe estar complicado y aunque este en la India debe estar preocupado por este tema”. Además apunto contra las autoridades partidarias: “Alfredo Cornejo (Gobernador de Mendoza y titular de la UCR) y José Manuel Corral (ex titular de la UCR) se sometieron al silencio y dejaron que avanzara por cualquier lado el Gobierno de Cambiemos”.

Al ser consultado sobre si cree que un radical le gana una interna a Macri, Sappia reconoció que no está muy seguro de eso. “Todos los sectores refractarios a Cristina se van a volcar hacia el lado de Macri por más que lo hagan apretándose la nariz” manifestó.

Sappia remarcó que “hay que pensar seriamente en una opción donde podamos concluir con el peronismo serio” y dijo que “hay radicales que de serios no tienen nada”.

Por último indicó que “con Cornejo hable en enero del año pasado, después lo vi en Noviembre y nada más”. “Intente comunicarme por mail por notas en la Secretaria de la Presidencia del Comité Nacional” concluyó.