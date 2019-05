Elecciones 2019: el Indio Solari habló de la campaña de Cambiemos y le pegó a Durán Barba

El Indio Solari criticó la estrategia electoral de Cambiemos y sobre todo al gurú de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba.

"La gente que hizo lo que hizo en este momento. Uno pretende que Durán Barba es un mago, pero yo veo un tonto. Es un mago para mostrar los spots, que la hacen con esa tecnología de los Estados Unidos", afirmó Solari.

Embed

El Indio dio un reportaje exclusivo a Marcelo Figueras para la presentación del libro "Recuerdos que mienten un poco" que escribieron ambos sobre la vida del artista. Ayer fue presentado en la Feria del libro y hoy emitido en El Destape.

"Vos ves el spot (de Cambiemos) y ya te das cuenta a quién está apuntado y sabés que en esa gente va a ser útil", cuenta Solari.

Sobre el futuro electoral y la reelección de Macri, la ex voz de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota agrega: "Yo no creo que ahora eso vuelva a pasar pero tengo mis dudas. He visto cosas muy dramáticas en la sociedad argentina y repetir las mismas cosas".

Embed