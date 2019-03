Elecciones 2019: el encuentro de Lavagna, Lifschitz y Lammens con un guiño a los K

Cuatro dirigentes políticos cortaron la semana para hablar del armado electoral de cara a los comicios de octubre. El anfitrión Matías Lammens, presidente de San Lorenzo, recibió en su casa a Roberto y Marco Lavagna y el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, con un asado que duró hasta pasada la medianoche y derivó en un guiño con el kirchnerismo.

El encuentro gastronómico-electoral comenzó a las 21 y duró hasta cerca de la una de la mañana de hoy. En el asado, los dirigentes hicieron foco en su intención de hacer crecer la figura de Roberto Lavagna como un candidato que pueda estar más allá de "la grieta". Según pudo saber El Destape, el economista está entusiasmado y con ganas de lograr hacer crecer un espacio opositor amplio y ser su cara visible.

Para ese frente amplio, el socialista Lifschitz será el encargado, según quedó demostrado en el encuentro, de acercar perfiles no peronistas al armado político. En ese marco, Lammens jugaría un rol central en la Ciudad de Buenos Aires, territorio PRO, para competirle contra Horacio Rodríguez Larreta.

Desde el entorno del Presidente de San Lorenzo le dijeron a El Destape que Lammens representa "una nueva mirada para los porteños", destacaron que "viene de afuera de la política" y con una buena gestión en el club de Boedo. Si bien aún no se dio el paso formal, Lammens está entusiasmado con la posibilidad de ser candidato a Jefe de Gobierno y ganarle a Larreta en segunda vuelta.

El encuentro tuvo un foco electoral, pero todavía no se definieron ni charlaron sobre las candidaturas, sino de la posibilidad de "enamorar" a quienes están cansados de la polarización. Desde el entorno de Lammens aseguraron que los miembros del encuentro no tienen problemas con nadie, y que no ven con malos ojos la posibilidad de integrar un mismo frente opositor con el kirchnerismo.

Asimismo, fuentes cercanas al legislador kirchnerista Mariano Recalde señalaron a El Destape que "hay una sintonía" con lo planteado por el cuarteto del asado. "Venimos sosteniendo que hay que construir un frente amplio con los sectores de la oposición", aseguraron.

Con este objetivo en la mira, el dirigente kirchnerista mantiene reuniones con diferentes sectores para lograr esa construcción política. "Esta propuesta incluye a todos los que tienen una visión crítica del macrismo, como (Fernando) Pino Solanas y, por supuesto, a sectores del progresismo, como el de Lifschitz y Lammens. Así que bienvenido sea", marcaron.