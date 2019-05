Elecciones 2019: Durañona aseguró que si Macri no se presenta, dará una señal de debilidad

El intendente de San Antonio de Areco, Francisco Durañona, habló sobre las perspectivas electorales y advirtió que si Mauricio Macri baja su candidatura presidencial, mostrará una señal importante de debilidad, al tiempo que sostuvo que si María Eugenia Vidal fuera la candidata a Presidenta, Cambiemos no tiene quien la reemplace en provincia de Buenos Aires.

En diálogo con Navarro 2019, por El Destape Radio, el precandidato a la gobernación bonaerense aseguró: “No veo posible que Macri no sea candidato porque en el momento en que declinara su candidatura, daría una señal de debilidad extraordinaria. Además, Vidal no puede no presentarse en provincia de Buenos Aires”.

LEER MÁS: Macri mandó un mensaje por el Día del Trabajador y lo criticaron

Durañona analizó que “Macri ha abandonado a todos los argentinos” y que “su única preocupación fueron siempre los mercados”. Por eso, sostuvo que "todos los trabajadores, jubilados y pensionados saben que el lema "no vas a perder nada de lo tenés" fue un gran mentira".

Respecto a las últimas medidas económicas para intentar contener el dólar, advirtió que “todos son manotazos de ahogado para que todo no se desmadre” e instó a “asumir una postura dura y crítica ante el FMI, que apoyó más a un Gobierno que a un país”.