El precandidato presidencial Daniel Scioliaseguró que competirá contra Cristina Kirchnersi se presenta en las próximas elecciones y sostuvo que la ex mandataria "ha dejado trascender que iría a una PASO". En diálogo con El Destape Radio, el ex gobernador bonaerense analizó que unas internas ordenarán las candidaturas y potenciarán el espacio opositor para enfrentar al macrismo en las urnas.

Embed

"Competiremos con ella o con todos los que se presenten”, aseguró en el programa Navarro 2019y sostuvo que Cristina "ha dejado trascender" que participará de unas PASO de cara a los comicios del 27 de octubre. "Después de la experiencia vivida, ayuda a ordenar las candidaturas y potenciar un espacio", manifestó.

Embed

El ex candidato presidencial vaticinó que CFK, "en la dinámica de las cosas, va a tener una decisión en el sentido de participar en la contienda electoral" y remarcó: "Soy precandidato a presidente anhelando una gran PASO".

Para no poner el foco en la disputa interna, Scioli aclaró que su "verdadero enemigo es el ajuste y el adversario es Macri”, quien prometió una serie de políticas que no cumplió: “La gente me lo dice en la calle, soy como un ganador retroactivo del debate”.

LEER MÁS: Encuesta revela que Macri pierde en todos los escenarios