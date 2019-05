Dady Brieva dio su opinión sobre la noticia de que Alberto Fernández será candidato a presidente, en fórmula con Cristina Fernández de Kirchner como candidata a vicepresidenta.

A través de un video de YouTube, el humorista se mostró con expectativa por la propuesta electoral y lo manifestó a sus seguidores: "Momento importante si los hay el del sábado a la mañana. Así que bueno respiramos y nos dimos cuenta de que la estrategia era otra, que ganemos en primera vuelta que ganemos con todo, sumarlos a todos y ya no va a haber excusas de que Cristina no hizo lo posible. Se corrió para que todos entren en la mesa grande".

"Así que es una especie de renunciamiento sin renunciar, se corrió del lugar del líder para para que todos se puedan sentar en la mesa y la imagen de ella no sea tan corrosiva para la oposición. Que el que está indeciso no crea que está metiéndole el voto al diablo si se la mete a Cristina no. Estaría como un representante del diablo adelante y ella, que es el diablo, atrás", sintetizó.