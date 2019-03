Elecciones 2019: Capusotto destrozó a Macri e hizo un fuerte pedido a la oposición

El actor Diego Capusotto consideró el gobierno de Mauricio Macri es el más "depredador" desde la vuelta de la democracia y señaló la "necesidad" de la unidad del peronismo.

El humorista apuntó contra las políticas de Cambiemos y se mostró cauto ante un escenario electoral en el que todavía restan muchas definiciones, sin embargo, dejó en claro que la unidad del peronismo es fundamental para derrotar al macrismo.

En una entrevista con Tiempo Argentino, Capussoto señaló que el de Macri es el gobierno "más depredador" desde la vuelta de la democracia y sostuvo que "sus argumentos son sólo aciertos comunicacionales y trampas estratégicas".

En esa línea también señaló que el kirchnerismo "sufrió el desgaste de 12 años de gobierno, tuvo errores y casos de corrupción", pero "esto de ahora es otro nive: El poder financiero global y lo más depredador de acá".

En cuanto al panorama electoral, Capusotto afirmó: "Me parece mejor que gane la unidad que sea. Después hablamos. Estamos en la Argentina, chicos. Menos mal que no somos más tan puristas y estamos metiendo los pies en el barro"

"Cuando estaba el kirchnerismo a mucha gente no le gustaba la cercanía del PJ. Pedían purismo, depuraciones morales… En este momento de la Argentina el peronismo necesita unidad y ganar. Hay que empezar a revertir un proceso económico y social muy nocivo. Esta sí va a ser una pesada herencia", resaltó.

Capussoto opinó además que "sería muy preocupante que este proceso continúe" y que por eso es mayor "la necesidad de la unidad". "El Frente Renovador y Massa votaron muchas cosas con el gobierno después de la derrota del kirchnerismo. Se le podría recriminar mil cosas, pero ahora hay que sumar", señaló.

"El macrismo no es el Podemos de España. No son hippies. Son el poder financiero y todo lo peor. Hay que unirse, ganar, pero también estar atentos y discutir. Si nos manejamos con la lógica de tal o cual son traidores, podemos terminar terceros. No hay margen", alertó.