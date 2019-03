La diputada nacional por el Frente Renovador Graciela Camaño respondió al llamado de unidad de parte del kirchnerismo para conformar un gran frente opositor que derrote a Cambiemos en las elecciones. La legisladora massista evitó dar precisiones,0 pero aseguró que el objetivo es construir un proyecto sustentable en el tiempo.

Esta mañana, el diputado del FPV-PJ, Eduardo "Wado" de Pedro, publicó en su cuenta de Twitter un llamado a la unidad e invitó a Sergio Massa y gobernadores peronistas a sumarse al proyecto para derrotar al oficialismo en octubre.

En ese marco, Camaño aseguró: "Estamos construyendo lo que creemos que la sociedad está buscando o esperando, que es la posibilidad de encontrarse con una alternativa que entierre los dos períodos fracasados de la Argentina, que son éste período presidencial y el anterior".

Camaño no arriesgó una alianza con el kirchnerismo porque hacerlo "sería una cuestión de soberbia" personal. De todos modos, aclaró: "A nosotros no nos apremia la ambición del poder por el poder ni las causas penales, como apremia a dirigentes del oficialismo y oposición".

Por eso, la diputada advirtió: "No vamos a permitir que el apremio de algunos nos lleve a tomar definiciones que no es momento de tomar". Por eso, remarcó que "no es el tiempo del quién sino del para qué" y esa discusión deberá derivar en "un proyecto sustentable" que se pueda mantener "por un período de tiempo más importante".

Finalmente, en diálogo con C5N, Camaño analizó que el gobierno de Mauricio Macri "está mostrando a las claras que no está entendiendo lo que siente la mayoría de los argentinos, que la está pasando bastante mal".

