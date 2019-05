Elecciones 2019 | Alberto Fernández: "No descarto una PASO entre Massa y Cristina"

El ex Jefe de Gabinete, Alberto Fernández afirmó que no descarta una PASO entre la ex presidenta Cristina Kirchner y el líder del Frente Renovador Sergio Massa, le recomendó que traiga alternativas "que lo dejen cómodo y tranquilo para poder sumarse" y deseó que los principales dirigentes de Alternativa Federal se incorporen a la interna.

En declaraciones a Navarro 2019, por El Destape Radio, Alberto Fernández aseguró: “no descarto una reunión entre Massa y Cristina”, e indicó que “me encantaría que los de Alternativa Federal se acerquen y participen de una PASO con Cristina. Ojalá lo hagan".

Respecto del rol del ex intendente de Tigre, Fernández le recomendó que "traiga alternativas que lo dejen cómodo y tranquilo para poder sumarse". "Sergio tiene un caudal de votos propio, el massismo existe y algo tiene para aportar", enfatizó.

En relación a los dirigentes de Alternativa Federal, profundizó con una lectura: “Se oponen a las PASO con Cristina porque saben que les va a ir mal. Lo entiendo, pero no entiendo la solución que proponen. Quieren jugar contra el Barcelona si no lo ponen a Messi". “Si todos somos opositores, pongamos unos puntos en común y sobre esos puntos acordemos una disputa interna”, pronunció.

Respecto del juicio por obra pública, que comenzará el próximo martes, el ex jefe de gabinete sostuvo que “la causa de obra pública es insostenible” y que “el juicio está viciado”. Asimismo afirmó que “el problema es que los tres principales testimonios son los de Elaskar, que ya dijo que mintió, Fariña, que coachearon para mentir y Lanata".

Del mismo modo, el dirigente indicó que "lo que está haciendo la Corte es ordenar juicios que están llenos de irregularidades. Lo que hace la Corte es garantizar el derecho de defensa". “Si a Cristina la sientan en un banquillo en juicio como este va camino a Dreyfus. Y el que va a tener que dar explicaciones es Iguacel, no Cristina", indicó.

Por otra parte, Fernández se distanció de la Corte: “esta Corte la armaron en su mayoría ellos. A Rosenkrantz y Rosatti los trajeron ellos. Y Highton de Nolasco sigue ahí porque arregló con ellos. ¿Cómo hablan de una Corte peronista?".