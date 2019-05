El precandidato a Presidente por UC-PJ, Alberto Fernández, cruzó al canal Todo Noticias, del multimedios Clarín, por el viraje que dio en su trato hacia él. Desde que Cristina Kirchner lo presentó como el candidato que encabezará la lista, desde Clarín lo trataron como un "títere" de la senadora.

"Si este programa hubiera sido hecho hace tres años atrás, ustedes me hubiesen presentado como el único ministro que se le plantó a Cristina y se fue", le lanzó Alberto Fernández a Eduardo Van Der Kooy en La Rosca.

"Usted venía a este canal", desliza el periodista. "Me invitaban, después me dejaron de invitar cuando empecé a criticar a Macri", retrucó Fernández.

Embed ⭕ @alferdez: "La gente está advirtiendo a donde están los opositores: los opositores no se abrazan a las risotadas con Macri". pic.twitter.com/CoJ1kArH8o — Salieri de Nik (@Herezeq) 24 de mayo de 2019

No quedó ahí el intercambio. "No es verdad", afirmó Van Der Kooy a lo que el dirigente peronista insistió: "es verdad lo que yo digo. en aquel momento, cuando criticaba a Cristina, ustedes me plantaban como un tipo con carácter y fortaleza por decirle no a Cristina. Resulta que ahora que acordé con Cristina y definimos roles parece que he perdido el carácter".

Para cerrar, Fernández apuntó: "Cristina me conoce y sabe quién soy y yo la conozco a ella. Logramos una síntesis que nos permite pensar a futuro".