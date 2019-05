Duran Barba atacó directamente a la fórmula Alberto Fernández- Cristina

El asesor político estrella de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba publicó una agresiva nota editorial en el diario Perfil en la que s encargó de atacar directamente a Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

Bajo el título "Una bomba de tiempo", el estratega ecuatoriano criticó la fórmula y argumentó que la ex mandataria irá presa y que la formula junto al ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner ocurrió porque no llegaría a ganar las elecciones frente a Macri.

"Tal vez creyeron el mito de que Cristina puede ganar la primera vuelta, pero no la segunda. Eso se instaló en Argentina desde que Menem perdió las elecciones del 2003, pero fue algo único en el mundo. Siempre, el mejor candidato lo es para todas las vueltas posibles. Los problemas de Venezuela pudieron ser otro factor de inquietud. Cuatro de cada cinco argentinos rechaza la dictadura de Maduro a la que respalda Cristina. ¿Sintieron que la hecatombe venezolana los afectaba demasiado?", aseguró.

Por otro lado, Durán Barba auguró que los juicios de Cristina serán violentos y llegó a afirmar que la ex mandataria llevaría "matones" si debe asistir nuevamente a Comodoro Py: "Aparecerán barras bravas, matones y militantes que rodearán a Cristina agrediendo a la gente común y a los medios", dijo.

Por último, el gurú del PRO consideró que la formula es una "bomba de tiempo": "Estallará cuando se organicen las candidaturas, durante la campaña o en el primer mes de gobierno. Si esa fórmula llegara a ganar, a los pocos meses uno de los Fernández terminará en la Casa Rosada y el otro en la cárcel", cerró.