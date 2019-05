Convención UCR: Cornejo pidió menos PRO en Cambiemos y sugirió ampliar la alianza al peronismo

El presidente de la Convención Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, pidió "más Cambiemos y menos PRO en el Gobierno" en la alianza oficialista y apuntó a cautivar a sectores del peronismo no K por el miedo a perder las elecciones.

"Estamos proponiendo ratificar el instrumento que tuvimos en 2015 para vencer al populismo, orgullosos de lo que hicimos en 2015. Pero también no ha alcanzado, no ha sido suficiente, no hemos logrado objetivos que enamoren a los sectores trabajadores, que han recibido como respuesta de este Gobierno sólo el ajuste", apuntó el gobernador en Parque Norte.

Al tiempo que lanzó una advertencia para el macrismo: "Queremos discutir la estrategia electoral mano a mano. Queremos discutirlo en igualdad de condiciones. No tiene el Presidente prerrogativas especiales para tomar la decisión, debe tomarla con nosotros, que hemos demostrado en el Congreso sensatez, nunca le votamos en contra, pero no se abusen".

El dirigente radical pidió "más Cambiemos y menos PRO en el Gobierno" y deslizó además la intención de abrir el espacio a sectores del peronismo no identificados con el kirchnerismo y ampliar la base en acuerdos provinciales. "¿Por qué negarnos a la ampliación de peronistas republicanos? Tenemos peligro de volver atrás y salir derrotados por el populismo, hay probabilidades ciertas de salir derrotados en octubre y en el balotaje", alertó.

Y enfatizó: "Si no quieren integrar ¿cuál es el problema? ¿es un papelón que te rechacen? Peor es que te rechace la mayoría del pueblo argentino en las urnas. Si hubiésimos tan exitosos como se dice en algunos despachos, Cristina Kirchner no tendría ninguna chance de ganarnos las elecciones, pero no lo estamos haciendo".

En esa línea, Cornejo también apuntó a "que se respeten los partidos y el diálogo" y lo señaló a Mauricio Macri a insistir en que "debe ser tolerante con las diferencias y respetar al radicalismo nacional".

Al tiempo que reclamó: "Estamos pidiendo una cosa razonable, que dejen de extorsionarnos con que cada crítica aumenta el riesgo país, con que no podemos hablar en público de las diferencias que tenemos".