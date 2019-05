Chiche Duhalde: "La fórmula Fernández-Fernández es un disfraz pero Alberto no es un títere"

La dirigente peronista y ex primera dama, Hilda 'Chiche' Duhalde, analizó el lanzamiento de la lista Alberto Fernández – Cristina Kirchner para competir por la presidencia y ratificó que junto a su compañero y ex presidente, Eduardo Duhalde, trabajan para la candidatura de presidencial del ex ministro de Economía Roberto Lavagna.

"La fórmula Fernández-Fernández fue una noticia no esperada. Y CFK hace lo mismo que cuando nombró a Boudou, una decisión unilateral q deja heridos a otros que quieren ser candidatos. No creo que el kirchnerismo dé un paso al costado. Máximo Kirchner es el encargado de armar la provincia. Y no le veo entidad a este chico para ser el armador de las listas", arremetió la ex legisladora en una entrevista con el programa radial En la Trinchera por LED.FM.

Embed

Consideró, asimismo, que “la fórmula Fernández-Fernández es un disfraz. El kirchnerismo va a seguir conduciendo desde adentro” pero apuntó: “Si bien lo veo a Alberto con personalidad y no abono a la teoría del títere, va a ser difícil por la metodología del kirchnerismo”.

“Si ella decide continuar con protagonismo, van a generarse muchas rispideces. Y me molesta, me duele, cómo los candidatos van y vienen de partido en partido. Alberto criticaba a CFK y ahora ella es lo más maravilloso del mundo", disparó.

En ese sentido, manifestó: “Quiero creer que Urtubey y Massa están en el peronismo federal como dijeron. Yo trabajo con Lavagna".

Y sentenció ante el respaldo de Gobernadores del PJ a Fernández-Fernández agregó: "Si el acuerdo es con el kirchnerismo, yo me voy a mi casa".