En el último tiempo, Enrique Pinti contó cómo lo afecta la crisis económica al momento de comprar medicamentos y pagar los servicios públicos. En una nueva entrevista, aseguró que Mauricio Macri "confundió un país con un club de fútbol" y lo comparó con Marcelo Tinelli.

Al ser consultado sobre si Macri es o no un buen Presidente, dijo: "¡No! Es lo mismo que (Marcelo) Tinelli. Ojo, no es una cosa personal: no sabe un carajo ese señor. Macri arruinó al padre, arruinó las empresas que tocó, lo único que hizo bien fue ser presidente de Boca. Y realmente confundió un país con un club de fútbol, y por bueno que sea, eso sí es un drama nuestro".

En una entrevista con Revista Noticias, analizó varias de las "frases hechas" que se lanzan al momento de elegir un candidato. "Nosotros decimos: 'Si es un buen empresario, tiene que ser un buen Presidente'. No, porque una empresa no es un país. Un país es un quilombo de cosas. En una empresa echás a cuatro, ponés a cinco, cerrás la empresa, la volvés a abrir. Un país es otra cosa. Y otra cosa: 'Los ricos no roban'. Los ricos sí roban. Cuando no son muy ricos, roban para hacerse ricos, como los Kirchner".

Crítico de todos los gobiernos, no manifestó sorpresa ante la posibilidad de que Macri sea reelecto pese a la crítica situación actual. "Es posible. ¿Sabes por qué? Porque es la horca o la guillotina. Y a mí la horca me gusta más que la guillotina, la guillotina me parte en dos, no sé qué decirte, es así. Entonces estamos eligiendo lo que menos nos duele o lo que menos creemos que va a doler", lanzó.