Alberto Fernández calificó de "fracaso rutilante" si Macri no busca reelegir

El ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, aseguró a El Destape Radioque "si un Presidente termina su mandato y no busca reelegir, quiere decir que el fracaso fue rutilante". En ese marco, enfatizó que persiguen a Florencia Kirchner para "extorsionar" a Cristina y que no sea candidata.

“Le hacen todo esto a Florencia porque es un rehén. La extorsionan a Cristina para que no sea candidata”, dijo en el programa Navarro 2019. La hija de la ex Presidenta está en Cuba en un tratamiento por un trastorno de estrés postraumático, pero el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) la obligó a volver en 15 días.

Fernández también opinó sobre la causa que investiga una red de espionaje ilegal y remarcó que Carlos “Stornelli fue declarado en rebeldía y sigue siendo fiscal. No puede ser”.

Ayer, legisladores del FPV-PJ y Unidad Ciudadana le exigieron al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, que suspenda preventivamente al fiscal hasta tanto se presente a la declaración indagatoria ante el juzgado federal de Dolores de Alejo Ramos Padilla.

